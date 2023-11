Alessandro Vicinanza tuona su Ida Platano tronista | «Adesso parlo io»

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Ha fatto molto rumore la news su Idanuovadi Uomini e Donne. L'ex dama del Trono Over è tornata nel dating sentimentale da vera protagonista passando al Trono Classico. Con questa scelta è stata confermata la fine della sua storia d'amore con. L'ultima foto insieme pubblicata sui social risale alla fine di agosto scorso; le voci su una loro profonda crisi hanno fatto il giro del web così come un presunto tradimento da parte dell'ex volto del parterre maschile del dating sentimentale di Maria De Filippi. Dopo undici mesi si sono detti addio ma nel video di presentazione la bresciana ha dichiarato che è stata lei a lasciarlo. Questo non corrisponde alle parole rilasciate daa Fanpage che ha rotto il silenzio sulla sua ex ...