Albano | arriva l’altra donna al suo fianco | è bellissima e giovanissima | Loredana messa all’angolo

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Non ci sono dubbi,ha sceltogiovane eda tenere al suomettendo da parteLecciso.Carrisi, noto a livello mondiale come, è una delle icone della musica italiana. La sua carriera straordinaria ha attraversato decenni, regalando al mondo una serie di indimenticabili successi. Ma negli ultimi tempi, la sua vita privata sembra essere sotto i riflettori a causa di una presunta relazione con una giovane talentuosa cantante. Nato il 20 maggio 1943 a Cellino San Marco,ha iniziato la sua carriera musicale negli anni ’60 come membro del duo “Al Bano e Romina Power”, insieme all’ex moglie Romina Power. La loro musica ha incantato il pubblico in tutto il mondo ...