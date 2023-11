Agcom | le nuove regole sul Parental control in vigore dal 21 novembre | come funzioneranno

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Entreranno indal prossimo 21ledell’Autorità garante delle comunicazioni sul, che hanno cioè lo scopo di limitare l’accesso ai contenuti considerati pericolosi o inappropriati per i minori. Saranno 8 le tipologie di siti web considerate inopportune per gli Under 18. Si tratta dei siti che promuovono o supportano la vendita di armi e articoli correlati, quelli sul gioco d’azzardo e le scommesse, che promuovono violenza, razzismo, disturbi alimentari o l’uso di sostanze stupefacenti, alcol e tabacco. Nella lista ci sono i siti che forniscono strumenti per rendere irrintracciabile l’attività online e rendersi anonimi in rete, siti per adulti dove sono diffusi contenuti pornografici, nudità e dove possono essere acquistati beni e servizi di ...