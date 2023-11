Africa | Ucraina | Indo Pacifico Il G7 a trazione italiana secondo Parsi

Leggi su formiche

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Mediterraneo,, Ue: l’Italia ha tutte le carte in regola per giocare un ruolo in questi contesti, a patto che riesca a portare il proprio contributo in un mondo che richiede sempre più sacrificio, impegno, assunzione di responsabilità, senso del dovere. Questa la riflessione che affida a Formiche.net il prof. Vittorio Emanuele, docente all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, di cui è appena stato pubblicato il volume “Madre Patria. Un’idea per una nazione di orfani”, edito da Bompiani. Quanto farà bene alla ricerca della patria il G7 a? Se verrà utilizzato non in maniera strumentale per sollevare un’dea di patria partigiana, come spesso capita purtroppo, piuttosto che per contrapporre la parte nazionale alla patria europea ...