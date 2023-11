Affitti brevi | centro di Roma senza romani Onorato | “Serve stop con norma nazionale”

(Di mercoledì 8 novembre 2023) (Adnkronos) – Troppialdie il cuore della città eterna rischia di restarei suoi abitanti, trasformato in un deserto per soli turisti. “Solo negli ultimi 2 anni, in vista del Giubileo, hanno aperto 4.400 nuove strutture. Con questo andamento dalspariranno i residenti. Vorremmo distribuire l’offerta dell’extra alberghiero su tutta la città ma non possiamo farlouna”. E’ l’allame che lancia Alessandro, assessore a Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda diCapitale, interpellato dall’Adnkronos. “Le città d’arte stanno perdendo la loro anima. È surreale che i comuni possano contingentare le aperture dei ristoranti, delle ...

Troppial centro di Roma e il cuore della città eterna rischia di restare senza i suoi abitanti, trasformato in un deserto per soli turisti. "Solo negli ultimi 2 anni, in vista del Giubileo, ...

Superbonus, Imu, mutui, affitti brevi: cosa cambia per la casa con la Manovra. Tutte le novità ilmessaggero.it

Manovra, correzione affitti brevi in dl anticipi: scatta da gennaio 2024 TGCOM

Tra questi provvedimenti c’è sicuramente la cosiddetta legge Airbnb che prevede un aumento della tassazione sugli affitti brevi o turistici. Attualmente, per i contratti di locazione breve, c’è la ...(Adnkronos) – Troppi affitti brevi al centro di Roma e il cuore della città eterna rischia di restare senza i suoi abitanti, trasformato in un deserto per soli turisti. “Solo negli ultimi 2 anni, in v ...