Aeroporto di Ciampino | movimentazione clandestina di 2 | 9 milioni di euro | 212 le violazioni

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Movimentazioni clandestine di denaro per un importo pari a oltre 2,9di. Sono stati i finanzieri del Comando provinciale di Roma e i funzionari dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, a scoprire, nei primi dieci mesi dell’anno in corso, presso lo scalo aeroportuale “G.B. Pastine” di, lo spostamento di denaro contante. In 212 sono stati scoperti a introdurre o far uscire irregolarmente denaro Si tratta di un risultato pari al doppio rispetto al bilancio dello stesso periodo dello scorso anno, grazie anche alla proficua sinergia tra l’Agenzia e il Corpo, consolidatasi grazie al protocollo di intesa siglato di recente. I funzionari della Sezione Operativa Territoriale die le Fiamme Gialle della locale Compagnia, nel corso di controlli eseguiti nel settore degli arrivi/partenze ...