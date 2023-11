AEK Atene-Marsiglia Europa League | 09-11-2023 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici | convocati Si ferma Aubameyang

Leggi su infobetting

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Quarto turno della fase a gironi die AEKsi sfidano a 2 settimane di distanza dal 3 a 1 della gara d’andata che ha portato i Phoceens in testa al gruppo B. Entrambe reduci da un pareggio in campionato, ma dal sapore completamente diverso: per la squadra di Gattuso è un punto arrivato in una gara complicata contro il InfoBetting: Scommesse Sportive e