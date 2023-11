Addio egemonia culturale La destra travolta dai flop

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Il nuovo corso della Rai targata Meloni che non ha nessun altro obiettivo se non quello di un vendicativo repulisti ora ci sta ripensando. L’ultima voce è il ritorno di Flavio Insinna (malvisto per la sua passione per i diritti umani) che starebbe per riprendere al timone de “L’eredità”, la trasmissione destinata inizialmente a Pino Insegno se non fosse per gli sconcertanti risultati raccolti fin qui. Il nuovo corso della Rai targata Meloni che non ha nessun altro obiettivo se non quello di un vendicativo repulisti ora ci sta ripensando La nuova “” sognata dallasi sbriciola di fronte ai numeri. I vecchi protagonisti dell’azienda di Stato saranno stati anche politicamente antipatici ma hanno una qualità piuttosto indispensabile per lavorare in televisione: vengono guardati. Il punto è che per proporre ...