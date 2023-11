Ad Assange cittadinanza onoraria Napoli | riconoscimento consegnato alla moglie

Ghisleri, 140 Scampìa h 15:30 Cerimonia conferimentoa Julian@ Sala dei Baroni, Maschio Angioino h 17:00 18:00 Anything To Say performance 10 min x 6 interpreti: - Cristina ...

Napoli, cittadinanza onoraria a Julian Assange: venerdì la cerimonia con Stella Moris Corriere

A Julian Assange cittadinanza onoraria Napoli, venerdì cerimonia Agenzia askanews

Ci sarà una “passeggiata Marco Pannella” nel tratto pedonale tra piazza Arbarello e via Cernaia, ma Torino non avrà una “via Nilde Iotti”. La commissione Toponomastica del Comune non ha infatti trovat ...Venerdì 10 novembre, alle ore 15.30, nella Sala dei Baroni di Castel Nuovo, si terrà la cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria del Comune di Napoli al fondatore ...