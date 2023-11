Abodi | “Figlio di Tajani in Figc? Il cognome non diventi un danno”

(Di mercoledì 8 novembre 2023) “Credo che chi ha unnon debba certamente avere dei privilegi, però non vorrei arrivare al punto che, avendo un, si debba avere addirittura un: questo è un presupposto che deve essere parimenti salvaguardato”. Queste le parole del ministro dello sport, Andrea, al question time alla Camera dei Deputati in risposta a un’interrogazione parlamentare del Movimento 5 Stelle in merito agli incarichi e alle assunzioni presso società ed enti operanti in ambito sportivo, nella fattispecie quella di Filippodel Ministro degli Affari Esteri, nell’ufficio che si occuperà dell’organizzazione di Euro 2032: “La Federazione Italiana Giuoco Calcio, come tutte le altre Federazioni sportive nazionali, è un ente di diritto privato retto da norme statutarie e ...

"Se fossimo in un Paese normale penseremmo a un caso di omonimia e invece siamo in Italia e si tratta del figlio del vicepremier"

La Federcalcio, nei giorni scorsi, ha assunto il secondogenito del vicepremier e ministro per gli Affari Esteri, dopo aver fatto lo stesso con la figlia di Giorgetti, ministro dell'Economia e delle Finanze. Il ministro per lo Sport e per i Giovani è intervenuto alla Camera per rispondere della questione che riguarda le assunzioni dei figli di Tajani e Giorgetti.