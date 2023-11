AAA Esorcisti cercasi | l’Sos dell’associazione nazionale | “Sempre meno e anziani i cacciatori del maligno”

Leggi su forzearmatenews

(Di mercoledì 8 novembre 2023) (Adnkronos) –preparati. L'Sos arriva dall'Associazione inter(Aie), l'unico ente riconosciuto ufficialmente dalla Santa Sede. "Non pochi vescovi, più che mai desiderosi di poter contare su uno o più, impegnati nella pastorale della liberazione dall'azione straordinaria del, lamentano di non avere nel loro clero sacerdoti adatti a svolgere il ministero di esorcista – ha detto il nuovo presidente dell'Aie, mons. Karel Orlita, al Sir -. Non basta, dicono, avere una buona preparazione teologica ed essere bravi preti per fare l'esorcista: occorre qualcosa d'altro". "Il fatto è – premette all'Adnkronos don Gianni Sini, esorcista sardo – che non è entrata l'idea di inserire nelle facoltà teologiche dei corsi specifici per ...