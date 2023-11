(Di mercoledì 8 novembre 2023) Se si pensa all’estensione della Striscia di, una superficie di trecentosessanta chilometri quadrati, a stento si riesce a immaginare come quel territorio riesca a contenere tutto quello che s... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

...passo da un accordo per la liberazione di ostaggi e per una pausa umanitaria nella Striscia di. Sembra che aldell'attacco fosse vuota, ma in ogni caso i soccorritori si stanno recando ...

Hamas: "Trattativa in corso per la liberazione di 12 ostaggi in cambio di tregua di 3 giorni" - In partenza per Gaza la nave italiana Vulcano, un ospedale galleggiante - In partenza per Gaza la nave italiana Vulcano, un ospedale galleggiante RaiNews

A Gaza è il momento di accerchiare Hamas e di aiutare i civili Il Foglio

Roma annuncia l’arrivo di una nave nella Striscia e a Parigi si discutono nuovi aiuti, mentre si tratta sugli ostaggi. Cosa può accettare Israele come compromesso tra le ore della pausa umanitaria e i ...Milano, 8 nov. (LaPresse) – Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno fatto sapere che l’intera 252esima Divisione che combatte a Gaza controlla l’area di ... afferma che si tratta di un “momento ...