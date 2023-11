7 Novembre 2023 – Corteo manifesta sotto la sede del Psoe a Madrid

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Tensioni e cariche della polizia durante lazioneladeldi. Oltre settimananti hanno sfilato incontro il Governo. “Medici Senza Frontiere (MSF) è addolorata per la scomparsa di uno dei suoi operatori umanitari a Gaza, Mohammed Al Ahel, ucciso insieme a diversi membri della sua famiglia il 6”. Mohammed lavorava come tecnico di laboratorio per MSF da oltre due anni e si trovava nella sua casa nel campo profughi di Al Shati. L’area è stata bombardata e l’edificio è crollato, uccidendo, secondo le testimonianze locali, decine di persone. Il ministro dell’Agricoltura del Brasile, Carlos Favaro, ha prorogato di 180 giorni la validità dello stato di emergenza zoosanitaria su tutto il territorio ...

Dal 5 al 12, Roma brinda con il 16º Festival del cinema spagnolo e latinoamericano , e questa volta è al Cinema Barberini . Diretto da Iris Martin - Peralta e Federico Sartori , il Festival offre ...

Assegno unico novembre 2023, quando viene pagato e perché rischia di essere più basso Sky Tg24

Stipendi NoiPA novembre 2023: calendario previsto per emissioni e pagamenti Scuolainforma

Sono oltre 200 i ragazzi e le ragazze che lo scorso 4 novembre hanno partecipato al casting “Model for a day” di Oriocenter, un’opportunità unica di essere selezionati per il fashion show che si terrà ...A partire da queste domande si svolgerà l'incontro su VulnerabilItaly. La vulnerabilità dei migranti in Italia venerdì 10 Novembre, alle ore 17 presso l'Istituto Pedro Arrupe in via F. Lehar, 6. Ad ...