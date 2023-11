5 scarpe da indossare sotto la gonna lunga di stagione

Leggi su amica

(Di mercoledì 8 novembre 2023) GUARDA LE FOTO, gli abbinamentiche funzionano Tutti ne parlano e ci si lascia convincere: così fanno irruzione nel proprio guardaroba i trend forti di. Tra tutti, è il caso anche della. Da quella in denim più casual e giovanile ai modelli in seta scivolati o in lana per coordinati in maglia eleganti. Il problema non è trovarle, visto che ogni brand dai low cost alle Maison internazionali le hanno proposte, ma abbinarle. Chele gonne lunghe? Le risposte, vista la versatilità del capo, sono differenti. Una per ogni occasione e necessità, si spazia da sneakers a stivali con il ...