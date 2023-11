Zelensky | Adesso non e' il momento per le elezioni

(Di martedì 7 novembre 2023) "non e' ildi organizzare le". Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr, nel suo video - messaggio serale rispondendo alle voci sul probabile svolgimento delle ...

In un video-messaggio il presidente ucraino dichiara che non è possibile garantire lo svolgimento delle presidenziali nel marzo del 2024. Parallelamente Vladimir Putin starebbe pianificando di candida ...'Adesso non e' il momento di organizzare le elezioni'. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel suo video-messaggio ...