WWE | Undisputed Tag-Team Titles in palio settimana prossima | nuova chance per Cody Rhodes e Jey Uso!

(Di martedì 7 novembre 2023)e Jey Uso avranno il loro rematch titolato. Oltre all’annuncio del War Games Match, arrivato a fine show, precedentemente Adam Pearce ha sancito che Finn Balor e Damian Priest dovranno difendere l’Tag-nel prossimo episodio di Raw, ad una dozzina di giorni da Survivor Series. Ma non solo. Ci sono, infatti, altri tre match confermati per lo show in programma nella capitale, Washington DC: Ivar sfiderà il nuovo #1 Contender all’Intercontinental Title, ovvero The Miz, mentre Tegan Nox fronteggerà Piper Niven. Chiude il quadro, ad oggi, Otis vs Shinsuke Nakamura, dopo l’incontro vinto da quest’ultimo contro Akira Tozawa ieri notte.