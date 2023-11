(Di martedì 7 novembre 2023) La WWE è sul punto di annunciare una nuova “” televisiva per WWE NXT, come riportato PWInsider.com. Molteplici fonti nell’industria radiotelevisiva hanno confermato che la CWe la WWE hanno discusso per settimane sul passaggio di NXT dalla sua attuale collocazione via cavo su USAad un canale televisivo tradizionale. NXT andrà in onda settimanalmente in diretta sulla CWquando l’attuale accordo sui diritti del brand terminerà nel settembre 2024. La convinzione delle fonti interpellate è che l’accordo sia molto vicino a essere completato e che la durata prevista sia di circa cinque anni. Una volta firmato, si tratterebbe con tutta probabilità del più grande aumento dei diritti tv di NXT di sempre, secondo quanto riportato da PWInsider.com. La WWE ha lavorato duramente per ...

Women's Championship - IYO SKY vs Asuka vs Charlotte Flair Dopo l'incasso della valigetta del ... Per mantenere la corona, però, l'ex campionessadovrà provare a superare due icone assolute come ...

WWE: NXT cambia casa, nuovo contratto faraonico con un nuovo network Zona Wrestling

La Diamond Mine lascia NXT: il trio firma un contratto per il main roster WWE World Wrestling

Sarray tornerà a calcare un ring di wrestling statunitense, ma al contrario di quel che si pensava non sarà quello della WWE.La Diamond Mine lascia NXT: il trio firma un contratto per il main roster WWE Tornano i cori per CM Punk a Monday Night Raw questa notte Anche GUNTHER riceve un nuovo avversario per il titolo alle ...