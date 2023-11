WWE | Chelsea Green parte di un bizzarro siparietto a Raw

(Di martedì 7 novembre 2023)ha presoalla battle royal per trovare una nuova contendente al Women’s World Title, durante l’ultima puntata di Raw. Dopo l’incontro,è apparsa infelice per il mancato successo e ha voluto sapere di chi fosse stata l’idea di inserirla in quell’incontro. Durante la sua sfuriata nel backstage, condivisa sui social media, si è imbattuta nell’ex star della WWE Snitsky, che voleva far sapere allache non era colpa sua. Ricordi sbloccati Snitsky debuttò in WWE nell’edizione di Raw del 13 settembre 2004 ed i ricordi a lui legati sono parecchio bizzarri. Nel suo primo incontro nella compagnia, il nuovo arrivato affrontò Kane e cercò di colpirlo con una sediata sulla schiena. I fan di vecchia data ricorderanno con non poco imbarazzo che il colpo di sedia portò Kane ...

