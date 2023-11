WTA Finals Cancun 2023 | Iga Swiatek domina l’ultimo atto e torna numero 1 al mondo!

Leggi su oasport

(Di martedì 7 novembre 2023) La polacca Igavince le WTAdi tennis, disputate a, in Messico: la finale del torneo di singolare vede la testa di seriere contro la statunitense Jessica Pegula,5 del seeding, battuta per 6-1 6-0 in 59 minuti di gioco. Igacosì ad essere la1 del ranking WTA ed ovviamente chiuderà l’annoin questa posizione: per la polacca dominio assoluto alle, nel corso delle quali ha ceduto appena 20 game in 5 match, non perdendo neppure un set. Detronizzata nel ranking WTA la bielorussa Aryna Sabalenka, sconfitta in semifinale da, con la polacca che chiude la ...