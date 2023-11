Winter esclusivo | “Alla Lazio manca uno come me A Rotterdam troppo timorosa”

Leggi su notizie

(Di martedì 7 novembre 2023) Il centrocampista olandese, quattro anni nella capitale, gioca in anticipo la sfida tra i biancocelesti e il Feyenoord: “Serve più coraggio”. Poi su Sarri… Quattro anni, una decina (tra settore giovanile e prima squadra) all’Ajax. La sfida trae Feyenoord, non può esseretutte le altre per Aron. Il centrocampista olandese, attuale commissario tecnico del Suriname, è stato uno dei centrocampisti più forti e completi che negli anni novanta hanno vestito la maglia della. “Sono state quattro stagioni meravigliose. Ho avuto un grande rapporto con i tifosi, anche se all’inizio c’era stato qualche problema. Ma con me si sono sempre comportati bene. Ho giocato in una squadra che piano piano stava diventando sempre più grande e ci siamo tolti delle belle ...