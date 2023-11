What If…? | la seconda stagione arriva per Natale

Leggi su tuttotek

(Di martedì 7 novembre 2023) Ladi? arriverà percome regalo dai Marvel Studios, godiamoci le festività natalizie in casa Marvel! Non hanno ancora rivelato una data precisa, ma la Disney ha confermato che ladi? arriverà per il periodo natalizio come regalo di. Quando gli americani parlano di holiday season intendono il periodo che va tra le feste natalizie e l’inizio del nuovo anno, quindi aspettiamoci di goderci il ritorno della serie animata in quel lasso di tempo. Dovremo aspettare il primo trailer per scoprire la data d’uscita precisa. Marvel ci farà da Babbo: ladiIf sarà un ...