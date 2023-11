VOTI&STATS – Torino Sassuolo 2-1 | ma doveva finire 3-0

Leggi su calcionews24

(Di martedì 7 novembre 2023) Non ha usato diplomazie di sorta Alessio Dionisi per commentare la sconfitta in casa Toro. Netta più del risultato di 2-1, come testimoniano i numeri «Siamo stati superficiali, troppi errori. É mancato lo spirito. Questa fa male, mi dà fastidio, sono arrabbiato»: non ha usato diplomazie di sorta Alessio Dionisi per commentare la sconfitta in casa Toro. Netta più del risultato di 2-1, come testimoniano i numeri. Secondo gli Expected Goals la gara sarebbe dovutaaddirittura 3-0. I granata hanno dominato con 21 conclusioni contro 5, la fotografia di una partita squilibrata, che solo l’errore di Rodriguez ha permesso agli emiliani di raggiungere un momentaneo pareggio. Andando a vedere i due quotidiani di famiglia, ecco le pagelle più contraddittorie che emergono nelle fila del.LINETTY – Per il Corriere della Sera la sua prestazione non ...