Visita fiscale | cambia tutto | nuove regole e orari | tutto quello che c’è da sapere

(Di martedì 7 novembre 2023)da ora:edper chi è in malattia – Novità importanti per il sistema pubblico: le visite fiscali potranno essere effettuate in una fasciaa ridotta. Tale disposizione intende ridurre le differenze tra settore pubblico e privato. Difatti il Tar del Lazio ha specificato che glidelle visite fiscali non possono avere un trattamento così divergente, proprio perché ciò comporterebbe la violazione dell’articolo 3 della Costituzione. Di seguito tutti i dettagli. (continua a leggere dopo le foto) Leggi anche: Incidente d’auto per il figlio vip: diversi i feriti Leggi anche: Tragico incidente in Italia, scontro frontale tra auto e ...

Infatti molto potrebbe cambiare per quanto riguarda la reperibilità durante lanel periodo di malattia di un lavoratore dopo una recente sentenza del TAR del Lazio. Una pronuncia da ...

Visite fiscali in fascia oraria ridotta, ecco le novità per gli statali ilGiornale.it

Visite fiscali, penalizzati i dipendenti pubblici: fasce orarie ampie e reperibilità anche nei festivi. Tar Lazio annulla decreto Madia Orizzonte Scuola

Fascia oraria di reperibilità ridotta da 7 a 4 ore per i lavoratori pubblici, come per i privati. Una sentenza del Tar del Lazio ha annullato in parte il decreto Madia-Poletti del 2017 (governo Gentil ...Il Tar del Lazio ha stabilito che lo stato attuale delle fasce orarie per le visite fiscali per malattia non è equo tra pubblico e privato: nel primo caso si tratta di 7 ore, mentre nel secondo di 4 c ...