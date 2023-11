Virus respiratorio sinciziale | al via campagna informativa

Leggi su iltempo

(Di martedì 7 novembre 2023) MILANO (ITALPRESS) – L'arrivo dell'autunno apre le porte alla stagione del(RSV), unmolto comune che infetta almeno una volta quasi tutti i bambini entro i 2 anni di età e rappresenta la prima causa di bronchiolite e polmonite nel primo anno di vita. Unsu cui è ancora scarsa la conoscenza da parte delle famiglie se si considera che la metà dei genitori afferma di non conoscere l'RSV. In occasione della RSV Awareness Week, organizzata dalla European Foundation for the care of Newborn Infants, torna ladi Sanofi Together Against RSV che si propone di fornire tante informazioni utili alle famiglie, per consentire loro di affrontare in modo corretto ilnei ...