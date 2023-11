Violenze carcere | un teste | per molti paura di testimoniare perché manca poco a scarcerazione

Leggi su casertanotizie

(Di martedì 7 novembre 2023) Santa Maria Capua Vetere. “Non è normale tutto questo, che io sto in causa con le guardie e sto in mezzo a loro. Una persona più debole come fa, molte detenuti sono traumatizzati e non si sentono di venire qua, hanno, magari devono fare pochi mesi, fateli uscire. L’unica fortuna è che venire aè un obbligo”. È lo sfogo delFabio D’Avino nell’aula bunker deldi Santa Maria Capua Vetere (Caserta) dove è in corso il processo per leai danni dei detenuti della struttura sammaritana avvenuti il 6 aprile 2020, che vede imputate 105 persone tra agenti penitenziari, funzionari del Dap (Dipartimento Amministrazione Penitenziaria) e medici dell’Asl di Caserta. D’Avino, vittima dei pestaggi e costituitosi parte civile nel processo – è attualmente ancora detenuto – è ...