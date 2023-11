Vino e fotografia | torna il contest ‘Colori d’autunno | il foliage della vite di Sagrantino’

Leggi su giornaledellumbria

(Di martedì 7 novembre 2023) Nel mese di novembre anche due Sagrantino Trek alla scoperta dell’olio nuovo. Fino al 7 dicembre si possono scattare e postare su Instagram le foto, vincono le 3 con più likel’appuntamento per gli appassionati diche amano immortalare i suggestivi panoramicampagna umbra ‘dipinti’ dai vigneti di Sagrantino in questo particolare periodo dell’anno. È partita infatti la dodicesima edizione di: ildel Sagrantino’,fotografico organizzato dall’associazione La Strada del Sagrantino aperto a tutti i dispositivi digitali, dalla macchina fotografica agli smartphone, che si concluderà giovedì 7 dicembre. I partecipanti potranno dunque fotografare i vigneti in tutto il ...