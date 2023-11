Vieri? Non proprio | chi è la donna dietro a tutto | il tassello decisivo

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 7 novembre 2023) In questi giorni si fa un gran parlare della Bobo Tv e della rottura tra Christian, Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola. Non è chiaro perché le strade si sono separate, fatto sta che l'ex bomber dell'Inter non ha perso tempo a presentare nuovi format con diversi ospiti sul suo canale Twitch. Mentre ai microfoni di Striscia la Notizia vengono date le rispettive versioni idei fatti dae Cassano, senza però scendere nei dettagli, sui giornali si sta iniziando a scrivere del possibile ruolo della madre di Bobo in tutta questa vicenda, e non solo. Christiane Rivaux è considerata laagli affari di, che dopo aver smesso con il calcio giocato è sempre stato molto attivo a livello imprenditoriale e non solo. Stando a quanto riporta Calcio e Finanza, attualmente ...