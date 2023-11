Viabilità Roma Regione Lazio del 07-11-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 7 novembre 2023)7 NOVEMBRE ORE 15.20 ALESSIO CONTI BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON IL FRUSINATE A CAUSA DI UNA FRANA VERIFICATASI NEI GIORNI SCORSI, RESTA CHIUSA LA STATALE SORA-CASSINO TRA BELMONTE CASTELLO E SANT’ELIA FIUMERAPIDO NELLE DUE DIREZIONI; IL TRAFFICO VIENE DEVIATO SU PERCORSI ALTERNATIVI. IN PROVINCIA DI RIETI È STATA INVECE RIAPERTA LA PROVINCIALE 10 TURISTICA DEL TERMINILLO; LA STRADA, LO RICORDIAMO, ERA STATA CHIUSA NEI GIORNI SCORSI TRA I KM 0+000 E 17+000 SEMPRE A SEGUITO DI UN MOVIMENTO FRANOSO. E RESTIAMO NEL REATINO CHIUSA, NEI DUE SENSI DI MARCIA, LA STATALE 4 SALARIA PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA ALL’ALTEZZA DEL KM 58+000 IN LOCALITÀ POGGIO SAN LORENZO. DEVIAZIONI INDICATE SUL POSTO. CI SPOSTIMAO IN PROVINCIA DIPER ...