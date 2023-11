Viabilità Roma Regione Lazio del 07-11-2023 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 7 novembre 2023)7 NOVEMBRE ORE 12.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA L’INCIDENTE SULLA STATALE SALARIA LA STRADA è CHIUSA ALL’ALTEZZA DI POGGIO SAN LORENZO, NELLE DUE DIREZIONI ALTRO INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 GENERA CODE TRA FIORENTINI E PORTONACCIO, VERSO LA TANGENZIALE EST UN INCIDENTE SULLA VIA AURELIA è LA CAUSA DELLE CODE TRA MALAGROTTA E IL RACCORDO, IN DIREZIONEINCIDENTE ANCHE SULLA-FIUMICINO CODE ALL’ALTEZZA ANSA DEL TEVERE, IN DIREZIONE EUR CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE QUI CODE PER TRAFFICO TRA GLI SVINCOLI VIA DEL MARE E-FIUMICINO, IN INTERNA E IN ESTERNA SI RALLENTA TRA APPIA E ANAGNINA DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO ...