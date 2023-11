Usa | morto insieme a tre dei suoi figli in un incidente d’auto lo stuntman dei film Marvel Taraja Ramsess

Leggi su open.online

(Di martedì 7 novembre 2023) Èin un terribilea tre dei, 41 anni, attore eneicome Avengers: End Game, Avengers: Infinity War e Black Panther: Wakanda Forever, ma anche in altri lungometraggi come The Suicide Squad, The Hunger Games: Catching Fire e Creed III. L’impatto è avvenuto tra la sua vettura e un autoarticolato che si era fermato sulla corsia di sinistra di un’uscita dell’interstatale ad Atlanta, in Georgia poco prima di mezzanotte la notte di Halloween. A darne notizia, oltre ai media statunitensi, anche la madre dello. Lo scontro era risultato immediatamente fatale pere per due dei ...