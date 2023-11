Uomini e Donne | Ermes Faccoli si scaglia contro Roberta Di Padua | “Una gran cafona”

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 7 novembre 2023)si è espresso sulla sua conoscenza conDie non ha risparmiato parole al veleno per la dama del trono over. Dopo una breve frequentazione, l’ex cavaliere si è espresso ai microfoni di LolloMagazine dando il suo punto di vista sulla figura di spicco del programma di Maria De Filippi e ha commentato i suoi frequenti scontri con Aurora Tropea oltre a spiegare i motivi del suo abbandono.: dure parole diDiParlando della loro fugace frequentazione,ha potuto finalmente rispondere alle accuse cheDi ...