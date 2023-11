Union | Fischer | «Napoli? All’andata perso immeritatamente»

(Di martedì 7 novembre 2023) Le parole di Urs, allenatore dell’Berlino, alla vigilia della sfida contro ilin Champions Urs, allenatore dell’Berlino, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del. PAROLE – «abbiamo fatto una bella partita, con buone occasioni. Loro hanno avuto una chance e hanno fatto gol, è stata sfortuna, ma questo può accadere a grandi livelli. Noi siamo dovuti essere molto coraggiosi per tenere il livello dele vogliamo farlo anche domani. Dopo l’ultima partita c’è tanta delusione. Certe sconfitte, nonostante quanto si vada a creare, fanno davvero male. Malgrado ciò ho visto una squadra molto seria e preparata, come sempre, vedremo che tipo di gara sarà domani».

... Leonardo Bonucci ONLY ITALY C'è Bonucci in conferenza stampa con l'allenatore dell'Berlin. "Tornare in Italia è sempre molto emozionante. Col Napoli abbiamo giocato tante sfide ...

LIVE - Union Berlino, Fischer: "All'andata perso per sfortuna". Bonucci: "Col Napoli tante sfide... Tutto Napoli

LIVE TMW - Napoli-Union Berlino, Fischer: "All'andata abbiamo perso per sfortuna" TUTTO mercato WEB

Dallo stadio Diego Armando Maradona in conferenza stampa Urs Fischer e Leonardo Bonucci dell'Union Berlino in diretta. Ecco le parole del difensore tedesco ed ex juventino: Bonucci: "Tornare in Italia ...Napoli 07-11-2023 Stadio Diego Armando Maradona Champions League conferenza stampa Union Berlino nella foto Leonardo Bonucci e l’allenatore Urs Fisher (NeaPhoto ...