Una riforma che non riforma | ecco cosa non va nel premierato alla Meloni

(Di martedì 7 novembre 2023) Venerdì scorso il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge costituzionale per l’introduzione dell’elezione diretta del presidente del Consiglio dei ministri e la razionalizzazione del rapporto di fiducia. Lacostituzionale, secondo il governo, ha l’obiettivo di rafforzare la stabilità dei governi, consentendo l’attuazione di indirizzi politici di medio-lungo periodo; consolidare il principio democratico, valorizzando il ruolo del corpo elettorale nella determinazione dell’indirizzo politico della nazione; favorire la coesione degli schieramenti elettorali; evitare il transfughismo e il trasformismo parlamentare. Nessun vantaggio politico Per ragioni espositive, rinviamo alle critiche generali già espresse ripetutamente su questo quotidiano sulla scelta politica di non perseguire quanto dichiarato in sede di programma ...