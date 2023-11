Una quaterna tutta al ‘debutto’ per il Giugliano | dirige il capitolino Ubaldi

Leggi su anteprima24

(Di martedì 7 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUn arbitroper il derby con il. Lunedì, al “Ciro Vigorito”, il Benevento troverà are l’incontro Mattiadi Roma 1. Sarà la prima per il fischietto romano con la Strega, mentre ritroverà i partenopei dallo scorso campionato, diretti in casa nel pareggio per uno a uno con il Pescara: vantaggio delcon Rizzo e pari ospite con Aloi. Al ‘debutto‘ anche la coppia di assistenti che sarà formata da Marco Matteo Barberis di Collegno e da Massimiliano Starnini di Viterbo. Il ruolo di quarto ufficiale, infine, è stato assegnato a Lorenzo Maccarini di Arezzo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.