Un piano pieno di problemi L’accordo con l’Albania ancora non c’è | e forse non ci sarà mai

(Di martedì 7 novembre 2023) Porto sicuro, extraterritorialità, giurisdizione e rimpatri: i nodi giuridici sono tanti e non è sicuro che possano essere sciolti. Il rischio accrocchio è reale. Ci guidano nel ginepraio legale Maurizio Veglio (Asgi), Alberto Pasquero (Statale di Milano) e Amarilda Lici (Asgi). "Siamo tra il fantagiuridico e la boutade"

Eradi fotografie di gente che non sarebbe mai tornata e mi chiedevano se mi ricordavo di ... dalla fine di Hamas alla missione Onu: ildi von der Leyen La presidente della Commissione ...

Un piano pieno di problemi. L'accordo con l'Albania ancora non c'è ... L'HuffPost

Eolico, la Calabria fa il pieno: 440 impianti attivi e 157 progetti Il Sole 24 ORE

RIMINI (ITALPRESS) - Iren ha inserito la transizione ecologica tra i pilastri su cui poggia il suo piano industriale al 2030. Una visione a lungo termine, per la quale il Gruppo si sta impegnando con ...AGGIORNAMENTO 20.15 - I primi a entrare in campo sono i tre portieri, Provedel, Sepe e Magro, per iniziare il riscaldamento. Buonasera amiche e amici de lalaziosiamonoi.it e benvenuti nella diretta ...