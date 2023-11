Un mese per chiudere la revisione del Pnrr | Fitto vola a Bruxelles

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 7 novembre 2023) Non c’è un attimo di tregua per Raffaele. A tre mesi esatti dall’invio adella proposta diitaliana del, il ministro degli Affari europei è di nuovo atteso nella capitale belga, dove domani incontrerà Celine Gauer, a capo della Task force dell’Ue sul Recovery. La funzionaria francese è stata in questi mesi fra i principali interlocutori del governo nella delicata trattativa sul piano italiano: incassata la terza rata da 18,5 miliardi, il focus rimane adesso sulle successive due tranche che completano il quadro per il 2023. Se per la quarta rata l’Italia ha già ottenuto il via libera alle modifiche dal Consiglio europeo, il governo Meloni e la Commissione Ue puntano ad arrivare all’approvazione complessiva del “nuovo”entro la riunione dell’Ecofin del prossimo 8 ...