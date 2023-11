Ultime Notizie Roma del 07-11-2023 ore 15 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 7 novembre 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno essere tu la Israele avrà la responsabilità complessiva della sicurezza della striscia di Gaza per un periodo di tempo indefinito dopo la fine della guerra con trama ad affermarlo il premier israeliano Benjamin Netanyahu in un’intervista alla tv è concessa dopo la Nuova telefonata con Dubai da un mese dall’attacco Diamante senza spiegato che per un periodo di tempo indefinito avremo la responsabilità complessiva della sicurezza perché abbiamo visto quello che è successo ora che non ce l’avevamo poi ha ribadito non ci sarà un cessate-il-fuoco generale a Gaza senza il rilascio dei nostri ortaggi e ha ripetuto che la convinzione che questo raccoglierebbe lo sforzo bellico prestato in particolare del presidente degli Stati Uniti Joe biden cui ieri ha avuto un nuovo colloquio telefonico ...