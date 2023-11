Ultime Notizie Roma del 07-11-2023 ore 14 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 7 novembre 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio la presidente del consiglio Giorgia Meloni ha annunciato la firma di un protocollo di Intesa tra Italia Albania in materia di gestione dei flussi migratori a surgelare il patto trae tirava sono stati una stretta di mano e la successiva conferenza stampa con il premier albanese Edi Rama scene di guerriglia nella tarda serata di ieri sui Navigli a Milano una cinquantina di ultras del Milan ha saltato i tifosi del Paris saint-germain con cacche fumogeni secondo i testimoni di supporter rossoneri era una volto coperto tra i francesi feriti tra cui una coltellata e trasportato in ospedale non sarebbe in pericolo di vita I Parigini sono nel capoluogo Lombardo per seguire il Paris saint-germain che questa sera alle 21 non si affronta la squadra di Stefano ...