Ultime Notizie Roma del 07-11-2023 ore 13 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 7 novembre 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio a Palermo un commesso giudiziario in servizio la procura è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di essere una talpa al servizio della criminalità le accuse per lui sono di favoreggiamento continuate aggravato è un addetto al trasporto dei fasci fuori dalle segreterie dei PM agli altri uffici del tribunale che secondo l’accusa avrebbe illegittimamente consultato i procedimenti fotografate di tutto atti coperti da segreto portato all’esterno fascicoli in forma diretti interessati su indagini in corso su intercettazioni avviate recando grave danno a diverse inchieste a Milano scontri alla vigilia la partita tra Milan e Paris saint-germain un tifoso di 34 anni Parigino che in serata come dicevamo è rimasto gravemente ferito tra supporter francesi una cinquantina di ...