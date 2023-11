Turismo | Condé Nast Johansens | 8 i vincitori italiani degli Awards for excellence 2024

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 7 novembre 2023) Roma, 7 nov. (Adnkronos/Labitalia) -ha annunciato ifor, il premio annuale che celebra l'eccellenza nell'ospitalità di lusso in tutto il mondo. L'Italia quest'anno si distingue in sei categorie: miglior hotel recentemente ristrutturato, migliore struttura romantica; miglior hotel piccolo ed esclusivo; migliore struttura per matrimoni, eventi e celebrazioni; migliore struttura per meeting ed eventi, e migliore destinazione Spa. Isono stati annunciati ieri, 6 novembre, durante una esclusiva cena di gala presso il Kimpton Fitzroy London Hotel, nel cuore di Londra. L'Italia, dunque, si distingue nella lista dei...