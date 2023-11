Treno per Orio e raddoppio Ponte-Montello | firmati i protocolli di legalità anti-infiltrazioni mafiose

(Di martedì 7 novembre 2023) Bergamo. Si è svolta martedì (7 novembre) in Prefettura la cerimonia di sottoscrizione deidirelativi ai lavori di realizzazione del “Collegamento ferroviario della Stazione di Bergamo con l’Aeroporto dial Serio” e del “San Pietro – Bergamo –”. Gli accordi sono statidal Prefetto di Bergamo, Giuseppe Forlenza, dal Commissario Straordinario dell’opera, Vera Fiorani, dal Referente del progetto, Rosa Pannetta, di Rete Ferroviaria Italiana (società capofila del Polo infrastrutture del Gruppo FS Italiane), dal direttore dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Bergamo, Mirella Ferrarese, e dai Segretari generali delle Organizzazioni Sindacali delle categorie interessate (Luciana Fratus per Fillea CGIL, Simone ...

Perchè vedere una persona che ha parlato di suicidio, di atti di autolesionismo, di corse verso i binarifarsi mettere sotto ilnon è facile. A volte queste cose si banalizzano ma invece ...

Guasto ad un treno dell'Alta velocità per Firenze, ritardi e proteste LA NAZIONE

Scozia, le ferrovie cercano un macchinista per il "treno di Harry Potter" Sky Tg24

Sembra una gita come un'altra ma non lo è: l'attesa alla stazione, il treno diretto verso la città eterna. Sono in tanti alla stazione di Bologna, di buon mattino, in partenza per una giornata che ...Un uomo, classe 1964, ha perso la vita attorno alle 19, all'altezza del passaggio a livello di via Ganda, a Morbegno. Secondo diverse testimonianze, la vittima - un italiano residente nella cittadina ...