Tre novità letterarie dalla Mitteleuropa

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 7 novembre 2023) “Mia madre e mio padre hanno tribolato per anni per potermi mettere al mondo. Ci si aspettava che passassi l’infanzia sotto una campana di vetro. Una paura esagerata e il timore dei luoghi aperti hanno creato in me numerose fobie, contro le quali ho combattuto pesanti battaglie fino alla maturità. La professione di poliziotto di mio padre ha contribuito a tutto questo. Raramente era a casa, e quando arrivava l’atmosfera si riempiva di parole nervose e taglienti. L’uniforme blu, sempre appesa alla sedia, mi ha insegnato la lealtà”. Il ministro, di Stefan Boškovi? (traduzione di Elvira Muj?i?; Bottega Errante Edizioni), è un coinvolgente e riuscito romanzo dai tratti cinematografici che proietta il lettore nella narrazione dei nove giorni in carica del ministro della cultura del Montenegro, Valentino Kova?evi?, e lo mette davanti alla gestione di ciò che accade nel Paese dopo la morte, ...