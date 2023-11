Transformers | Il Risveglio in 4K UHD | la recensione | audio e video al top in una bellissima steelbook

Leggi su movieplayer

(Di martedì 7 novembre 2023) Ladi: Ilin 4K UHD: la bellatargata Plaion sfodera unpraticamente perfetto, unpiacevolmente fracassone e una corposa dose di extra. Un altro capitolo e una nuova avventura per un franchise fracassone che fa dell'azione e della fantascienza la sua impronta principale.: Ilsi svolge negli anni Novanta, dopo gli eventi del film campione di incassi Bumblebee: Optimus Prime e gli Autobot affrontano una grande sfida e un nuovo nemico che minaccia di distruggere il pianeta. In un'avventura ricca di adrenalina e azione al cardiopalma, gli Autobot dovranno allearsi con una nuova generazione di, i Maximal, per un'epica battaglia per salvare la Terra. ...