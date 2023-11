Traffico Roma del 07-11-2023 ore 20 | 00

Leggi su romadailynews

(Di martedì 7 novembre 2023) LuceverdeBuonasera dalla redazione sulla Grande Raccordo Anulare lungo la carreggiata esterna perma anche per un precedente incidente ulteriori rallentamenti tra la Lina e la Nomentana gli spostamenti Sono comunque in progressiva diminuzione circolazione sostenuta in uscita dasul tratto Urbano della A24 stessa situazione sulla tangenziale est tra il bivio dellaTeramo e via dei Campi Sportivi per chi è diretto all’Olimpico e alle 21 di questa sera lo ricordiamo ancora fischio d’inizio per Lazio Faye Nord incontro valido per la quarta giornata della fase a gironi della Champions League aumento dellein occasione della partita sulle principali arterie in direzione dello Stadio Olimpico in zona San Pietro ricordiamo i lavori che interessano Piazza Pia chiusa per la ...