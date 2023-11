Traffico Roma del 07-11-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 7 novembre 2023) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione sulla Grande Raccordo Anulare lungo la carreggiata esterna in graduale aumento iltra laFiumicino e la diramazioneSud cade lo stesso in interna tra Cassia e Prenestina tutto regolare sulla tratto Urbano della A24 mentre si viaggia allontanati su via del Foro Italico tra la galleria Giovanni XXIII via Salaria verso San Giovanni acittà su via Ostiense Maggiore attenzione per i possibili disagi per la presenza di un incidente tra ponte settimia spizzichino e Lungotevere San Paolo verso quest’ultima direzione Al tufello causata da un avvallamento segnaliamo la chiusura di via Capraia tra via Tonale via Monte Massico su tutti e due i sensi di marcia messa situazione a Casal Bernocchi in via Giovanni Andrea scartazzini chiusa tra via ...