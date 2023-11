Traffico Roma del 07-11-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 7 novembre 2023) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione ci sono disagi lungo la via Salaria dove per un incidente si sono formate code nelle due direzioni all’altezza di Santa Colomba è sempre per incidente si rallenta sulla Aurelia in prossimità del Raccordo Anulare verso Piazza Irnerio è in via della Magliana all’altezza di via Città di Pratoincolonnato poi lungo la carreggiata interna del grande raccordo anulare tra via Pontina e i medici per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it è tutto a più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità