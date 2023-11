Tottenham - Chelsea 1 - 4 | poker da ex per Pochettino | primo ko per gli Spurs

(Di martedì 7 novembre 2023) LONDRA (INGHILTERRA) - Prima sconfitta in campionato per il, che nel posticipo dell'11ª giornata di Premier League va subito in vantaggio ma poi cede alla rimonta di unabile ad ...

LONDRA (INGHILTERRA) - Prima sconfitta in campionato per il, che nel posticipo dell'11ª giornata di Premier League va subito in vantaggio ma poi cede alla rimonta di unabile ad approfittare della doppia superiorità numerica (espulsi Romero ...

Surreale è forse la parola giusta per descrivere il Monday Night della Premier League. Il derby di Londra tra Tottenham e Chelsea non si è fatto mancare nulla: due espulsioni – entrambe per gli Spurs ...È successo di tutto nel match del Tottenham Hotspur Stadium, ma alla fine ciò che conta è che la Premier League ha una nuova capolista, il Manchester City. Gli Spurs sono infatti incappati nella prima ...