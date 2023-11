Torino | Paro | “Vittoria meritata | Zapata tornerà al gol”

Leggi su sportface

(Di martedì 7 novembre 2023) L’allenatore in seconda delMatteo, che oggi ha sostituito in panchina lo squalificato Juric, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo ladella sua squadra contro il Sassuolo: “Un successo che nasce dal lavoro, ma dal punto di vista del gioco possiamo migliorare“. Il vice allenatore granata ha poi proseguito: “I ragazzi hanno fatto una partita di altissimo livello, tirando tanto in porta e limitando un Sassuolo che specialmente in attacco ha qualità. A livello di gioco possiamo sicuramente migliorare, ma laper ciò che abbiamo prodotto nei novanta minuti e figlia del lavoro che svolgiamo durante la settimana“.ha poi parlato dei singoli: “? Fin dall’inizio siamo riusciti a trovare le giocate giuste, portando più palloni ...