The Wow Side | non solo shopping | nasce il nuovo polo dell’entertainment tra cultura | divertimento e svago

(Di martedì 7 novembre 2023) Fiumicino – The WowCenter amplia la propria offerta Leisure e dà il benvenuto a cinque nuove attrazioni nazionali ed internazionali: Zero Latency VR, la mostra Da Tutankhamon a Cleopatra, La Più Grande Mostra di Modelli Costruiti con Mattoncini LEGO® in Europa, Color Hotel e Metaverse Experience. Nuove ed originali iniziative che vanno dalla tecnologia digital tridimensionale al metaverso, ma anche esperienze da vivere in prima persona tra. A pochi mesi dal rebranding, The WowCentre ha arricchito nonl’offerta commerciale, ma anche l’experience dei suoi visitatori, creando per la prima volta in Italia una vera e propria Entertainment Area Permanente di oltre 7.000 mq dove si alternano mostre internazionali e ...

...content This content can also be viewed onsite it originates from. Tra outfit più tradizionali e semplici come quello di Martha Stewart in Dennis Basso o chi cerca - e trova - l'effetto "" ...

The Wow Side Shopping, nasce il polo dell'intrattenimento virtuale Mark Up

The Wow Side Shopping Centre: non solo shopping Sardegna Reporter

“I’m also seeing things for the first time, which is also new for me. I’m watching back and I’m like, ‘Wow, I can’t believe I didn’t pick that up.’ But it’s very obvious now what was happening.” ...Now, recently, both the filmmakers jumped on to looking like a wow trend with a rib-tickling twist which has yet again left the internet into splits. Farah Khan and Karan Johar reprise 'looking like a ...