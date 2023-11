Tessitura di Mottola – Gruppo Albini | lavoratori in presidio permanente

(Di martedì 7 novembre 2023) È da giorno 23 ottobre che idelladidelsono davanti ai cancelli della fabbrica. Tanta è l’incertezza del loro futuro ma fanno di tutto per difendere la loro dignità lavorativa.Ilè stato ritenuto necessario per evitare che l’acquirente dell’opificio, Ekasa che subentrerà a fine anno all’ormai ex proprietario, metta fuori dai nuovi piani industriali 92 trae lavoratrici.A fine 2023 gli operai rischiano di andare in disoccupazione (naspi) ed essere tagliati fuori da ogni prospettiva occupazionale. Famiglie, queste, che vivono con la spada di Damocle sulla testa da quasi un triennio e che adesso chiedono chiarezza per il loro futuro.“Siamo stufi delle ...

Dopo l'incontro avvenuto il 19 ottobre in Regione Puglia, alla presenza del presidente della task force all'occupazione